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    Игрокам сборной Кубы перед матчем с Россией купили бутсы в Волгограде

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Анхель Диас признался, что футболистам национальной команды пришлось покупать новые бутсы перед матчем с Россией.

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    «У нас синтетические поля, как правило, газон не такой влажный, и поэтому используем бутсы с короткими шипами. Когда прилетели в Россию, поняли, что нам нужна другая обувь, чтобы сыграть матч.

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    • Купили бутсы здесь. Качество было не столь важно, сколько характеристика обуви, чтобы была возможность нормально сыграть в футбол на таком газоне», — приводит слова Диаса «Матч ТВ».

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Россия — Куба

    Товарищеский матч между сборными России и Кубы пройдет 20 ноября в Волгограде, начало — в 19:30 мск.

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