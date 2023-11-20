Игрокам сборной Кубы перед матчем с Россией купили бутсы в Волгограде

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубыпризнался, что футболистам национальной команды пришлось покупать новые бутсы перед матчем с Россией.

«У нас синтетические поля, как правило, газон не такой влажный, и поэтому используем бутсы с короткими шипами. Когда прилетели в Россию, поняли, что нам нужна другая обувь, чтобы сыграть матч.

Купили бутсы здесь. Качество было не столь важно, сколько характеристика обуви, чтобы была возможность нормально сыграть в футбол на таком газоне», — приводит слова Диаса «Матч ТВ».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Россия — Куба

Товарищеский матч между сборными России и Кубы пройдет 20 ноября в Волгограде, начало — в 19:30 мск.