Латвия — Хорватия: счет матча 0:2, обзор голов

одержала гостевую победу над(2:0) в матче 9-го тура группового этапа отбора на Евро-2024.

Первый гол в этом матче гости забили уже на 7-й минуте. Полузащитник Ловро Майер точным ударом открыл счет — 1:0.

Спустя всего 9 минут форвард сборной Хорватии Андрей Крамарич удвоил преимущество своей команды. Матч так и закончился победой гостей со счетом 2:0.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа D Латвия — Хорватия 0:2 Голы: 0:1 Ловро Майер (7'), 0:2 Андрей Крамарич (16') Латвия: Роберт Озолс, Антон Черномордый, Даниэль Балодис, Робертс Савалниекс, Андрей Цыганик, Кристерс Тоберс, Эрик Пилоян, Алвис Яунземс (Райвис Андрис Юрковскис, 89'), Янис Икаунекс, Эдуард Дашкевич (Дмитрий Зеленков, 89'), Роберт Ульдрикис (Раймондс Кроллис, 83') Хорватия: Доминик Ливакович, Йошко Гвардиол, Мартин Эрлич, Йосип Шутало, Йосип Штанишич, Лука Иванушец (Марио Пашалич, 61'), Ловро Майер, Марсело Брозович, Лука Модрич (Мартин Батурина, 86'), Анте Будимир, Андрей Крамарич (Marco Pasalic, 80') Предупреждения: Кристерс Тоберс (31'), Эрик Пилоян (65')

После этого матча Хорватия занимает 2-е место в группе D с 13-ю очками в активе. Латвия — на последней 5-й позиции (3 балла).