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    Австрия обыграла Эстонию в отборе на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию

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    Завершились матчи девятого тура группового этапа отбора на Евро-2024 в группе F.

    Сборная Австрии
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    Сборная Австрии

    В одном из них сборная Австрии на выезде переиграла команду Эстонии со счетом 2:0. Точными ударами отметились Конрад Лаймер и Филипп Линхарт, которым ассистировали Ксавер Шлагер и Давид Алаба.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа F
    Эстония — Австрия 0:2
    Голы: 0:1 Конрад Лаймер (26'), 0:2 Филипп Линхарт (40') Эстония: Карл Якоб Хейн, Максим Паскотши, Йоонас Тамм, Карол Метс, Власий Синявский, Мартин Веткал, Маркус Поом (Расмус Пеэтсон, 83'), Мартин Миллер (Артур Пикк, 71'), Георгий Тунёв (Рокко-Роберт Шейн, 60'), Богдан Ващук (Сергей Зенёв, 71'), Хенри Аниер (Oliver Jurgens, 60') Австрия: Александр Шлагер, Стефан Пош, Давид Алаба, Максимилиан Вебер, Филипп Линхарт, Конрад Лаймер (Марко Арнаутович, 46'), Кристоф Баумгартнер (Романо Шмид, 63'), Ксавер Шлагер (Маттиас Зайдль, 76'), Николас Зайвальд, Марсель Забитцер (Флориан Кайнц, 89'), Михаэль Грегорич (Саша Калайджич, 63')

    В другой игре сборная Азербайджана в родных стенах разгромила команду Швеции со счетом 3:0. Дублем отметился Эмин Махмудов, а еще один гол на счету Рената Дадашова.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа F
    Азербайджан — Швеция 3:0
    Голы: 1:0 Эмин Махмудов (3'), 2:0 Ренат Дадашов (6'), 3:0 Эмин Махмудов (89') Азербайджан: Шахрудин Магомедалиев, Рахил Мамедов, Бахлул Мустафазаде, Антон Кривоцюк, Элвин Джафаргулиев, Турал Байрамов (Махир Эмрели, 81'), Алексей Исаев (Qismet Aliyev, 75'), Джошгун Диниев (Элвин Джамалов, 81'), Эмин Махмудов, Рамиль Шейдаев (Eddy Israfilov, 75'), Ренат Дадашов (Ходжат Хагверди, 65') Швеция: Робин Ольсен, Филип Хеландер, Виктор Линделёф, Линус Вальквист (Эмиль Крафт, 60'), Деян Кулушевски, Эмиль Форсберг, Самуэль Густафссон (Виктор Классон, 60'), Йенс-Люс Каюсте (Робин Куайсон, 75'), Маттиас Сванберг, Кен Сема, Виктор Дьёкереш Предупреждения: Рамиль Шейдаев (29'), Деян Кулушевски (47'), Йенс-Люс Каюсте (52'), Шахрудин Магомедалиев (72'), Антон Кривоцюк (90 + 2') Удаление: Бахлул Мустафазаде (57')

    Австрия и Бельгия досрочно вышли на Евро-2024 из этой группы. Швеция (7 очков) — третья, Азербайджан (7) — четвертый, Эстония (1) — пятая.

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