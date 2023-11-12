«Родина» — «Черноморец»: счет матча 4:0, обзор голов

Забитыми мячами отличились Астемир Гордюшенко, Амур Калмыков, Веслей Натан и Максим Турищев.
Футбол. Россия. ФНЛ
Родина — Черноморец 4:0
Голы: 1:0 Астемир Гордюшенко (6'), 2:0 Амур Калмыков (55'), 3:0 Ната Уэсли (63'), 4:0 Максим Турищев (86') Родина: Александр Клещенко, Митя Крижан, Георгий Юдинцев, Солтмурад Бакаев, Олег Дмитриев, Астемир Гордюшенко, Алан Чочиев, Мухаммад Султонов, Ната Уэсли, Амур Калмыков, Shakerov R. Черноморец: Арсен Адамов, Дмитрий Коробов, Иван Маклаков, Frolkin D., Grechkin A., Gurchenko D., Khagur R., Kumburovic N., Magomedov Z., Rudenko V., Saaduev S. Предупреждения: Александр Клещенко (19'), Ната Уэсли (37'), Дмитрий Коробов (53'), Gurchenko D. (54'), Adaev V. (66'), Saaduev S. (90+2')
«Родина» занимает восьмое место в турнирной таблице. «Черноморец» находится на 15-й строчке.