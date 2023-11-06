ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичНеудержимый Джокович, провал Алькараса и странные организаторы парижского «Мастерса»
  • 21:34
    • «Сочи» и «Динамо» забили шесть мячей на двоих и поделили очки
  • 20:24
    • «Спартак» добыл победу над СКА
  • 18:48
    • «Рубин» в гостях победил «Урал» в 14-м туре РПЛ
  • 16:56
    • «Акрон» на своем поле победил «Енисей»
  • 15:59
    • «Оренбург» и «Ростов» поделили очки в матче РПЛ
    Все новости спорта

    «КАМАЗ» победил «СКА-Хабаровск»

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России СКА-Хабаровск КамАЗ
    В матче 17-го тура Первой лиги России «КАМАЗ» обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0.

    «КАМАЗ»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «КАМАЗ»

    Автором единственного забитого мяча стал Павел Горелов.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    КамАЗ — СКА-Хабаровск 1:0
    Гол: 1:0 Gorelov P. (11') КамАЗ: Арсен Адамов, Арсен Адамов, Валерий Почивалин, Ильнур Бадртдинов, Александр Гаглоев, Руслан Куль, Валентин Пальцев, Дамир Таликин, Asylov I., Gorelov P., Ukomskiy A. СКА-Хабаровск: Даниил Корнюшин, Олег Кожемякин, Магомед Мусалов, Николай Покидышев, Юрий Бавин, Вячеслав Подберёзкин, Тимофей Шипунов, Саид Алиев, Яо Жан Шарль Оливье, Sugrobov V., Simonyan A. Предупреждения: Яо Жан Шарль Оливье (29'), Вячеслав Подберёзкин (43'), Gorelov P. (45'), Александр Гаглоев (59'), Саид Алиев (64'), Илья Петров (79'), Дамир Таликин (83'), Fartuna B. (87')

    Календарь и таблица ФНЛ

    «КАМАЗ» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги. «СКА-Хабаровск» — на десятой строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Тоттенхэм» и «Челси» забьют друг другу
  • «Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • Пегула не пустит Свентек на вершину рейтинга?
  • Пегула — Свентек. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Россонери» снова потерпят поражение
  • «Милан» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 6 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Пегула — Свентек
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Милан — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Айлендерс — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Атлетико — Селтик
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Янг Бойз
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры