«КАМАЗ» победил «СКА-Хабаровск»

Автором единственного забитого мяча стал Павел Горелов.
Футбол. Россия. ФНЛ
КамАЗ — СКА-Хабаровск 1:0
Гол: 1:0 Gorelov P. (11') КамАЗ: Арсен Адамов, Арсен Адамов, Валерий Почивалин, Ильнур Бадртдинов, Александр Гаглоев, Руслан Куль, Валентин Пальцев, Дамир Таликин, Asylov I., Gorelov P., Ukomskiy A. СКА-Хабаровск: Даниил Корнюшин, Олег Кожемякин, Магомед Мусалов, Николай Покидышев, Юрий Бавин, Вячеслав Подберёзкин, Тимофей Шипунов, Саид Алиев, Яо Жан Шарль Оливье, Sugrobov V., Simonyan A. Предупреждения: Яо Жан Шарль Оливье (29'), Вячеслав Подберёзкин (43'), Gorelov P. (45'), Александр Гаглоев (59'), Саид Алиев (64'), Илья Петров (79'), Дамир Таликин (83'), Fartuna B. (87')
«КАМАЗ» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги. «СКА-Хабаровск» — на десятой строчке.