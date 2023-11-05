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    Гол Седлара обеспечил «Алавесу» победу над «Альмерией» в матче Примеры

    «Алавес» — «Альмерия»: счет матча 1:0, обзор голов

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    «Алавес» одержал минимальную победу над «Альмерией» в матче 12-го тура испанской Примеры.

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    Единственный гол в этом матче хозяева забили на 79-й минуте встречи. Защитник «Алавеса» Александар Седлар оказался в нужное время в нужном месте, подобрал мяч у ворот соперника и вогнал его точно в девятку.

    Футбол. Испания. Примера
    Алавес — Альмерия 1:0
    Гол: 1:0 Александар Седлар (79') Алавес: Антонио Сивера, Андони Горосабель (Науэль Тенаглия, 83'), Абдель Абкар, Александар Седлар (Рафа Марин, 90'), Хави Лопес, Кевин Гарсиа (Samuel Omorodion, 68'), Антонио Бланко, Андер Гевара, Хон Гуриди, Янис Хаджи (Абде Реббах, 68'), Луис Риоха (Алекс Солас, 83') Альмерия: Луиш Максимиану, Серхио Акьем, Эдгар Гонсалес, Чуми, Убулан Мендес, Гонсало Мелеро (Адриан Эмбарба, 46'), Лукас Робертоне (Иддрису Баба, 71'), Дион Лопи, Арнау Пучмаль (Серхио Аррибас, 46'), Лео Баптистау (Марко Милованович, 71'), Ларджи Рамазани (Marciano Sanca, 88') Предупреждения: Гонсало Мелеро (14'), Андони Горосабель (25'), Луиш Максимиану (52'), Лукас Робертоне (59'), Луис Риоха (81')

    После этого матча «Алавес» занимает 14-е место в таблице Примеры с 12-ю очками в активе. «Альмерия» — на последней 20-й строчке (3 балла).

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