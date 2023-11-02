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    Тренер сборной Испании: Серхио Рамоса вызывать не планирую

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    Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте сообщил, что в его планы не входит возвращение Серхио Рамоса в национальную команду.

    Серхио Рамос
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    Серхио Рамос

    «Я не люблю говорить о частных разговорах, но отношусь к этому с большим уважением. Но ясно одно: сам факт развития событий показывает, что я делаю ставку на других игроков.

    Серхио Рамос является отличным игроком. Но тренер должен начинать с идеи, на чем то основанной, а у меня есть ряд игроков, которые дают мне гарантии и уверенность», — цитирует де ла Фуэнте AS.

    Напомним, что 37-летний Серхио Рамос этим летом вернулся в родной клуб «Севилью». Он провел за сборную Испании 180 матчей, что является рекордом страны. В ее составе он выиграл золотые медали на чемпионате мира 2010 года и на чемпионатах Европы в 2008 и 2012 годах.

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