Тренер сборной Испании: Серхио Рамоса вызывать не планирую

Главный тренер сборной Испаниисообщил, что в его планы не входит возвращениев национальную команду.

«Я не люблю говорить о частных разговорах, но отношусь к этому с большим уважением. Но ясно одно: сам факт развития событий показывает, что я делаю ставку на других игроков.

Серхио Рамос является отличным игроком. Но тренер должен начинать с идеи, на чем то основанной, а у меня есть ряд игроков, которые дают мне гарантии и уверенность», — цитирует де ла Фуэнте AS.

Напомним, что 37-летний Серхио Рамос этим летом вернулся в родной клуб «Севилью». Он провел за сборную Испании 180 матчей, что является рекордом страны. В ее составе он выиграл золотые медали на чемпионате мира 2010 года и на чемпионатах Европы в 2008 и 2012 годах.