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    «Кельн» вылетел из Кубка Германии, «Боруссия» М прошла дальше

    Футбол Кубок Германии Футбол Германии Боруссия М Хайденхайм Кайзерслаутерн Кельн
    Завершились два матча 1/16 финала Кубка Германии.

    «Боруссия»
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    «Боруссия»

    В одном из них «Боруссия» из Менхенгладбаха разобралась с «Хайденхаймом» со счетом 3:1. На дубль Джордана Сибачо и гол Робина Хака гости ответили точным ударом престижа в исполнении Адриана Бека.

    Футбол. Германия. Кубок
    Боруссия М — Хайденхайм 3:1
    Голы: 1:0 Теозон-Жордан Сибачо (3'), 2:0 Теозон-Жордан Сибачо (9'), 3:0 Робин Хак (44'), 3:1 Adrian Beck (79')

    В параллельной игре «Кайзерслаутерн» «перестрелял» «Кельн», отправив в его ворота три мяча, а в свои пропустив два — 3:2.

    Футбол. Германия. Кубок
    Кайзерслаутерн — Кёльн 3:2
    Голы: 1:0 Richmond Tachie (19'), 2:0 Кенни Принс Редондо (47'), 3:0 Марлон Риттер (65'), 3:1 Ян Тильман (71'), 3:2 Марк Ут (81') Кайзерслаутерн: Юлиан Краль, Ян Эльведи, Кевин Краус, Никола Солдо, Борис Томиак, Жан Циммер (Эрик Дурм, 82'), Тобиас Рашль (Аарон Опоку, 66'), Кенни Принс Редондо, Марлон Риттер, Терренс Бойд (Lex-Tyger Lobinger, 76'), Richmond Tachie (Даниэль Ганслик, 83') Кёльн: Марвин Швебе, Эрик Мартель (Денис Хусейнбашич, 78'), Леарт Пакярада, Юлиан Хабот, Тимо Хюберс, Бенно Шмиц, Флориан Кайнц, Линтон Майна (Ян Тильман, 69'), Деян Любичич (Марк Ут, 57'), Дейви Зельке (Штеффен Тиггес, 69'), Джан-Лука Вальдшмидт Предупреждения: Тимо Хюберс (63'), Эрик Мартель (69'), Эрик Мартель (79'), Леарт Пакярада (88') Удаление: Флориан Кайнц (84')
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