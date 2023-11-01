«Кельн» вылетел из Кубка Германии, «Боруссия» М прошла дальше

Завершились два матча 1/16 финала Кубка Германии.

В одном из них «Боруссия» из Менхенгладбаха разобралась с «Хайденхаймом» со счетом 3:1. На дубль Джордана Сибачо и гол Робина Хака гости ответили точным ударом престижа в исполнении Адриана Бека.

Футбол. Германия. Кубок Боруссия М — Хайденхайм 3:1 Голы: 1:0 Теозон-Жордан Сибачо (3'), 2:0 Теозон-Жордан Сибачо (9'), 3:0 Робин Хак (44'), 3:1 Adrian Beck (79')

В параллельной игре «Кайзерслаутерн» «перестрелял» «Кельн», отправив в его ворота три мяча, а в свои пропустив два — 3:2.