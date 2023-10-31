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    Лига 1. Во французском чемпионате смена власти

    Итоги 10-го тура чемпионата Франции по футболу

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    «Клермон» — «Ницца»
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    «Клермон» — «Ницца»
    «Ницца» вырвалась в лидеры Лиги 1, сместив с трона «Монако». На вершину турнирной таблици стремится действующий чемпион «Пари Сен-Жермен». В топ-5 чемпионата закрепились «Лилль» и «Реймс». Из зоны вылета никак не выберется «Лион».

    Изменения в турнирной таблице

    Буквально еще тур назад «Монако» занимал первое место в чемпионате Франции, но потерпел поражение в рамках 10-го игрового дня и опустился на третью строчку.

    Улучшили положение в Лиге 1 «Ницца» и ПСЖ, которые поднялись на одну строчку, заняв 1 и 2 места соответственно. Поменялись местами в турнирной таблице «Реймс» (5 место) и «Брест» (6 место), а также «Ренн» (8 место) и «Марсель» (9 место).

    Календарь и таблица Лиги 1

    Вверх по таблице продолжает подниматься «Ланс». Так «кроваво-золотые» взлетели с 15-й на 10-ю строчку. Также минувший тур прошёл со знаком плюс для «Монпелье» (с 14-го на 11-е).

    Четыре команды французской лиги потеряли несколько строчек: «Тулуза» опустилась с 10-го на 12-е, «Гавр» (с 11-го на 13-е), «Лорьян» (с 12-го на 15-е) и «Страсбург» (с 13-го на 14-е).

    Топ-4

    «Ницца» возглавила чемпионат Франции после матчей 10-го тура. «Орлята» набрали 22 очка после победы над «Клермоном» (1:0). Единственный и победный гол на 74-й минуте забил Хишам Будауи.

    ПСЖ поднялся на вторую строчку, заработав 21 балл. Парижане вырвали победу на последних минутах у «Бреста» (3:2). Три очка «Пари Сен-Жермену» принес дубль Килиана Мбаппе. Также еще один гол на счету Варрена Заир-Эмри.

    Килиан Мбаппе, нападающий ПСЖ
    globallookpress.com

    Оступился в минувшем туре экс-лидер чемпионата Франции «Монако». «Монегаски» потерпели фиаско в матче против «Лилля» (0:2).

    В итоги «Монако» с 20 пунктами опустился на третью строчку, а «Лилль» набрал 18 баллов и вплотную подобрался к сопернику.

    Выступление «Марселя» и «Лиона»

    «Марсель» сильно отстал от лидеров чемпионата, заняв 9 место в турнире. За плечами «провансальцев» — 12 пунктов.

    Хуже обстоят дела у «Лиона», который занимает последнюю строчку в первенстве Франции. В активе «олимпийцев» всего 3 балла.

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    • К слову, в 10-м туре соперники должны были сойтись в очном поединке. Но игру перенесли из-за атаки фанатов на автобус гостей. Фаны забросали транспортное средство «Лиона» камнями. Пострадал главный тренер команды Фабио Гроссо. Ему оказали медицинскую помощь.

    Тур №11

    Матчи следующего тура чемпионата Франции пройдут с 3 по 5 ноября.

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    Лидер первенства «Ницца» свой матч проведет в воскресенье, 5 ноября против «Ренна».

    Все прогнозы на Лигу 1

    Откроет программу тура действующий чемпион — ПСЖ. «Парижане» дома сыграют против «Монпелье»: в пятницу, 3 ноября.

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