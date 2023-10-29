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    «Райо Вальекано» избеждало поражение в матче с «Реал Сосьедадом»

    «Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (2:2) в матче 11-го тура испанской Примеры.

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    Первый гол в этом матче забили хозяева на 31-й минуте встречи. Отличился защитник «Вальекано» Абдул Мумин.

    Уже на 41-й минуте «Реал Сосьедад» сумел сравнять счет благодаря голу нападающего команды Микеля Оярсабаля — 1:1.

    На 66-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота хозяев, а все тот же Микель Оярсабаль уверенно пробил с точки, оформив дубль.

    Уже на 90+1-й минуте встречи нападающий «Вальекано» Бебе забил гол и сделал счет ничейным — 2:2.

    Футбол. Испания. Примера
    Райо Вальекано — Реал Сосьедад 2:2
    Голы: 1:0 Абдул Мумин (31'), 1:1 Микель Оярсабаль (41'), 1:2 Микель Оярсабаль (пенальти) (66'), 2:2 Бебе (90 + 1') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Иван Балью, Абдул Мумин, Флорьян Лежён, Альфонсо Эспино (Радамель Фалькао, 81'), Пате Сисс (Jorge De Frutos Sebastian, 80'), Унаи Лопес (Серхио Камельо, 71'), Альваро Гарсия, Иси Паласон, Рауль Де Томас (Бебе, 85'), Оскар Трехо (Кике Перес, 71') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Айэн Муньос, Хон Пачеко, Амари Траоре, Микель Оярсабаль (Арсен Захарян, 89'), Беньят Туррьентес (Хон Андер Оласагасти, 80'), Брайс Мендес, Мартин Субименди, Игор Субельдия, Андер Барренечеа (Мохамед-Али Чо, 58'), Такефуса Кубо Предупреждения: Флорьян Лежён (13'), Альваро Гарсия (66'), Беньят Туррьентес (72'), Игор Субельдия (74'), Бебе (90 + 2')

    После этого матча «Реал Сосьедад» занимает 4-е место с 19-ю очками в активе. «Райо Вальекано» — на 8-й позиции (17).

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