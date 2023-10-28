«Ювентус» — «Верона»: счет матча 1:0, обзор гола

«Ювентус» Фото: globallookpress.com
Победный гол на 90+7-й минуте забил Андреа Камбьясо.
Футбол. Италия. Серия А
Ювентус — Верона 1:0
Гол: 1:0 Андреа Камбьязо (90 + 7') Ювентус: Войцех Щенсны, Федерико Гатти, Бремер, Даниэле Ругани (Kenan Yildiz, 87'), Уэстон Маккенни, Мануэль Локателли, Адриен Рабьо, Филип Костич (Андреа Камбьязо, 62'), Тимоти Уэа (Фабио Миретти, 46'), Душан Влахович (Аркадиуш Милик, 82'), Мойзе Кин (Федерико Кьеза, 62') Верона: Лоренцо Монтипо, Давиде Фараони (Jackson Tchatchoua, 73'), Павел Давидович, Джанджакомо Маньяни, Милан Дюрич, Ондрей Дуда, Мартин Онгла (Томаш Суслов, 73'), Филиппо Терраччано (Диего Коппола, 90'), Федерико Бонаццоли (Суат Сердар, 84'), Josh Doig (Дарко Лазович, 73'), Michael Folorunsho Предупреждения: Милан Дюрич (38'), Даниэле Ругани (40'), Michael Folorunsho (50'), Мойзе Кин (56'), Андреа Камбьязо (90 + 8')
Таким образом, «Ювентус» теперь имеет в своем активе 23 очка и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. У «Вероны» восемь баллов и шестнадцатая строчка.