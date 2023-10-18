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    Магуайр высказался о том, что фанаты сборной Англии освистали Хендерсона

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    Защитник сборной Англии Гарри Магуайр заявил о том, что нельзя освистывать игроков, которые играют за вашу национальную команду.

    Джордан Хендерсон
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    Джордан Хендерсон

    Напомним, что в товарищеском матче между сборными Англии и Австралии (1:0) болельщики первых освистали полузащитника Джордана Хендерсона.

    «Не освистывайте игроков, которые играют за вашу страну, посвятили всю свою жизнь игре, и делают все возможное, чтобы у этой страны были хорошие воспоминания, стараются создать особенные моменты для болельщиков, их семей.

    Я знаю многих замечательных болельщиков сборной Англии, которые поддерживали меня с момента моего дебюта, а также поддерживают Джордана. Да, можно было услышать несколько насмешек, но, значит, это не настоящие фанаты сборной Англии», — приводит Sky Sports слова Магуайра.

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    • Дело в том, что английские болельщики недовольны тем, что бывший капитан «Ливерпуля» Хендерсон перешел из стана «мерсисайцев» в «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии.

    Всего полузащитник провел 80 матчей за сборной Англии, в которых отметился тремя голами.

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