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    Карпин ответил на резкую критику Ловчева

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на критику в свой адрес со стороны ветерана «Спартака» Евгения Ловчева.

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    Ловчев раскритиковал Карпина после неудачного товарищеского с Кенией (2:2).

    «А можно спросить у Евгения Серафимовича, в чем заключается дурилово? В том, что с Камеруном играет, как мы думаем, на данный момент основной состав, а с Кенией — те, кто не вышел на поле стадиона "Динамо"? В этом заключается дурилово?

    То есть Евгений Серафимович считает, что два товарищеских матча, которые не дают нам никаких очков в турнирную таблицу условного отборочного цикла, за четыре дня должны были сыграть одни и те же футболисты? Еще и с повышенным риском получения травмы? После этого любой клубный тренер предъявил бы нам претензии, так как они, клубы, ведут борьбу за очки и места в таблице.

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    • Это с одной стороны. А с другой — когда и где нам посмотреть на уровень готовности игроков, если они не будут участвовать ни в одной из игр как минимум 60 минут? Когда у нас были официальные матчи, — а они шли даже не через три дня на четвёртый, а через два дня на третий, — тогда играли практически одни и те же футболисты, которых мы причисляли к основному составу.

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    • Сейчас же у нас нет задачи отобраться куда-либо. И даже больше скажу — ни один человек в мире не знает, когда и к чему мы готовимся. Ответьте мне тогда на вопрос: зачем тогда рисковать здоровьем футболистов? Когда это оправдано, тогда любому тренеру всё понятно.

    Например, вот сейчас меня очень волнует голеностоп Данила Фомина. И в этой ситуации я думаю так же, как и Марцел Личка», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

    Напомним, еще в одном октябрьском матче сборная России выиграла у Камеруна (1:0).

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