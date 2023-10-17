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    Фомин может пропустить несколько недель из-за травмы

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    Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин получил травму в товарищеском матче национальной команды с Кенией (2:2) и может пропустить до 2-х недель.

    Даниил Фомин
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    Даниил Фомин

    «Фомин вернулся в расположение клуба и прошёл осмотр. У игрока повреждение правого голеностопа.

    Решение об участии в ближайших матчах будет принято в течение двух дней, но с большой вероятностью игрок пропустит до двух недель, как бывает в случае подобных травм», — приводит слова неназванного источника «РИА Новости Спорт».

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    • Напомним, что сборная России сыграла вничью с Кенией. Команда проигрывала по ходу матча со счетом 1:2, сравняв счет на 89-й минуте встречи.

    В нынешнем сезоне Фомин провел 9 матчей за «Динамо» в РПЛ и сделал одну голевую передачу.

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