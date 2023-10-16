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    Бруну Фернандес: Я надеюсь, что в Португалии появится еще один Роналду, но это маловероятно

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандес высоко оценил игру нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

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    «Осознаю ли я, что играю вместе с творцом истории? Нет, я уверен в этом! Мы все это знаем. Мы все понимаем мощь и влияние Роналду, которые он оказал на будущее многих из нас, португальских футболистов.

    Мы понимаем, какие возможности для будущих поколений игроков появились благодаря нему, и то, как теперь другие стали смотреть на Португалию.

    Все, чего добился Роналду за границей, привело к тому, что нас стали больше бояться. Очевидно, что мы благодарны тому, что жили в одну эпоху с ним. Для нас было привилегией наблюдать за его игрой на стадионе, а у меня и моих партнеров по команде была возможность играть с ним бок о бок.

    Увидит ли свет когда-нибудь еще один Роналду? Я надеюсь, что в Португалии появится еще один Криштиану Роналду, но мне кажется, что это маловероятно. Это зависит от нас, португальцев.

    Сейчас мы должны наслаждаться тем, что он все еще может дать нам, несмотря на разговоры о том, что он уже нет тот, что раньше. Всем футболистам с возрастом приходится адаптироваться, менять свою игру, но Криштиану, несмотря на эти изменения, продолжает делать то, что у него получается лучше всего, — забивать голы», — сказал Фернандеш L’Equipe.

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    • Напомним, что сборная Португалии досрочно вышла на чемпионат Европы 2024 года. Сам Роналду назвал квалификацию самой легкой в истории страны.

    Португальский нападающий за всю свою карьеру успел поиграть за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус» и «Аль-Наср». Роналду является пятикратным обладателем «Золотого Мяча».

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