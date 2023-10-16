Австрия с минимальным счетом победила Азербайджан

Завершился матч группы F отборочного турнира Евро-2024 между сборнымии сборной. Победу с минимальным счетом 1:0 одержали гости.

Первый тайм не принес забитых голов, игра была равной, но моментов получилось не так много.

После перерыва австрийцы резко активизировались и на 48-й минуте заработали пенальти. В своей штрафной рукой сыграл защитник сборной Азербайджана Рахимов.

К мячу подошел полузащитник дортмундской «Боруссии» Марсель Забитцер и был точен.

Этот мяч так и остался единственным в матче.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа F Азербайджан — Австрия 0:1 Гол: 0:1 Марсель Забитцер (пенальти) (48') Азербайджан: Шахрудин Магомедалиев, Рахил Мамедов, Ходжат Хагверди, Антон Кривоцюк, Элвин Джафаргулиев (Qismet Aliyev, 83'), Турал Байрамов, Джошгун Диниев (Эмил Сафаров, 65'), Эмин Махмудов, Ренат Дадашов (Муса Гурбанлы, 83'), Рамиль Шейдаев, Aleksey Isayev (Махир Эмрели, 78') Австрия: Александр Шлагер, Максимилиан Вебер, Филипп Линхарт, Флориан Кайнц (Патрик Виммер, 46'), Ксавер Шлагер, Романо Шмид (Марсель Забитцер, 46'), Конрад Лаймер, Флориан Гриллич, Александер Прасс (Кристоф Баумгартнер, 46'), Николас Зайвальд, Саша Калайджич (Гвидо Бургшталлер, 82') Предупреждения: Кристоф Баумгартнер (53'), Джошгун Диниев (57'), Антон Кривоцюк (84'), Турал Байрамов (88')

После семи матчей у Австрии стало 16 очков, и она возглавляет группу вместе с Бельгией. Азербайджан остался на четвертой позиции с 4 баллами.