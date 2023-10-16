ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей РублевРублев остановился в шаге от титула в Шанхае, Алькарас снова разочаровал, а Самсонова явно не рассчитала силы
  • 17:16
    • В «Монако» рассказали о травме Головина
  • 17:05
    • В «Шахтере» объявили об отставке главного тренера ван Леувена
  • 15:47
    • Диана Шнайдер успешно стартовала на турнире в Наньчане
  • 20:53
    • Австрия с минимальным счетом победила Азербайджан
  • 20:24
    • «Спартак» интересуется бельгийцем Кейперсом
    Все новости спорта

    Австрия с минимальным счетом победила Азербайджан

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Азербайджана Сборная Австрии
    Завершился матч группы F отборочного турнира Евро-2024 между сборными Азербайджана и сборной Австрии. Победу с минимальным счетом 1:0 одержали гости.

    Автор победного гола Марсель Забитцер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Автор победного гола Марсель Забитцер

    Первый тайм не принес забитых голов, игра была равной, но моментов получилось не так много.

    После перерыва австрийцы резко активизировались и на 48-й минуте заработали пенальти. В своей штрафной рукой сыграл защитник сборной Азербайджана Рахимов.

    К мячу подошел полузащитник дортмундской «Боруссии» Марсель Забитцер и был точен.

    Этот мяч так и остался единственным в матче.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа F
    Азербайджан — Австрия 0:1
    Гол: 0:1 Марсель Забитцер (пенальти) (48') Азербайджан: Шахрудин Магомедалиев, Рахил Мамедов, Ходжат Хагверди, Антон Кривоцюк, Элвин Джафаргулиев (Qismet Aliyev, 83'), Турал Байрамов, Джошгун Диниев (Эмил Сафаров, 65'), Эмин Махмудов, Ренат Дадашов (Муса Гурбанлы, 83'), Рамиль Шейдаев, Aleksey Isayev (Махир Эмрели, 78') Австрия: Александр Шлагер, Максимилиан Вебер, Филипп Линхарт, Флориан Кайнц (Патрик Виммер, 46'), Ксавер Шлагер, Романо Шмид (Марсель Забитцер, 46'), Конрад Лаймер, Флориан Гриллич, Александер Прасс (Кристоф Баумгартнер, 46'), Николас Зайвальд, Саша Калайджич (Гвидо Бургшталлер, 82') Предупреждения: Кристоф Баумгартнер (53'), Джошгун Диниев (57'), Антон Кривоцюк (84'), Турал Байрамов (88')

    После семи матчей у Австрии стало 16 очков, и она возглавляет группу вместе с Бельгией. Азербайджан остался на четвертой позиции с 4 баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Бельгия и Швеция забьют друг другу
  • Бельгия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Смогут ли Нидерланды переиграть Грецию?
  • Греция — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Оформит ли Португалия досрочную победу в группе?
  • Босния и Герцеговина — Португалия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.31
  • Экспресс дня 16 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бельгия — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Греция — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Англия — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Финляндия — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Сербия — Черногория
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.42
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Карацев — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры