Стало известно, почему президент РФС Дюков остается в исполкоме УЕФА

объяснили, почему президент РФСпо-прежнему входит в состав исполкома организации.

В конце февраля УЕФА отстранил российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.

«Принятое исполнительным комитетом УЕФА 28 февраля 2022 года решение о временном отстранении российских клубов и сборных не затрагивает российских должностных лиц в исполнительном комитете УЕФА, комитетах и комиссиях УЕФА.

Следует иметь в виду, что УЕФА продолжает оценивать развитие ситуации с фактической и юридической точки зрения, и в этом смысле исполнительный комитет УЕФА может созывать внеочередные заседания, когда это будет необходимо, для принятия дальнейших решений и принятия дополнительных решений, которые он сочтет необходимыми», — говорится в заявлении УЕФА, которое опубликовало польское издание Sport.

Напомним, исполком УЕФА отменил свое решение о допуске до международных турниров сборных России до 17 лет.