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    Стало известно, почему президент РФС Дюков остается в исполкоме УЕФА

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    В УЕФА объяснили, почему президент РФС Александр Дюков по-прежнему входит в состав исполкома организации.

    Александр Дюков
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    Александр Дюков

    В конце февраля УЕФА отстранил российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.

    «Принятое исполнительным комитетом УЕФА 28 февраля 2022 года решение о временном отстранении российских клубов и сборных не затрагивает российских должностных лиц в исполнительном комитете УЕФА, комитетах и комиссиях УЕФА.

    Следует иметь в виду, что УЕФА продолжает оценивать развитие ситуации с фактической и юридической точки зрения, и в этом смысле исполнительный комитет УЕФА может созывать внеочередные заседания, когда это будет необходимо, для принятия дальнейших решений и принятия дополнительных решений, которые он сочтет необходимыми», — говорится в заявлении УЕФА, которое опубликовало польское издание Sport.

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