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    Тренер Шотландии: Я не уверен, что Испания заслужила победу

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    Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал поражение от Испании (0:2) в гостевом матче отборочного турнира Евро-2024.

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    «Мы сыграли очень хорошо и разочарованы поражением, потому что были полны решимости выйти в финальную часть здесь. Но мы многому можем порадоваться. Мы приехали сюда не для того, чтобы проигрывать.

    Второй гол сборной Испании придает лоск победе испанцев, но я не уверен, что они ее заслужили. Мы ехали сюда, чтобы показать, что у нас хорошая команда, и теперь Испания знает, кто мы», — приводит слова Кларка официальный сайт УЕФА.

    Шотландия занимает первое место в группе, опережая Испанию на три очка.

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