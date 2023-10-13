Тренер Шотландии: Я не уверен, что Испания заслужила победу

Главный тренер сборной Шотландиипрокомментировал поражение от(0:2) в гостевом матче отборочного турнира Евро-2024.

«Мы сыграли очень хорошо и разочарованы поражением, потому что были полны решимости выйти в финальную часть здесь. Но мы многому можем порадоваться. Мы приехали сюда не для того, чтобы проигрывать.

Второй гол сборной Испании придает лоск победе испанцев, но я не уверен, что они ее заслужили. Мы ехали сюда, чтобы показать, что у нас хорошая команда, и теперь Испания знает, кто мы», — приводит слова Кларка официальный сайт УЕФА.

Шотландия занимает первое место в группе, опережая Испанию на три очка.