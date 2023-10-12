Испания справилась с Шотландией, дубль Холанна помог Норвегии разгромить Кипр

В матче седьмого тура квалификации Евро-2024 сборная Испании в родных стенах переиграла команду Шотландии со счетом 2:0.

Точными ударами отметились Альваро Мората и Охиан Санчет.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа A Испания — Шотландия 2:0 Голы: 1:0 Альваро Мората (74'), 2:0 Ойан Сансет (86') Испания: Унай Симон, Даниэль Карвахаль (Хесус Навас, 67'), Робен Ле Норман, Эмерик Лапорт, Алекс Бальде (Франсиско Гарсия, 46'), Гави, Родриго Эрнандес, Микель Мерино (Ойан Сансет, 67'), Микель Оярсабаль (Брайан Сарагоса Мартинес, 46'), Ферран Торрес, Альваро Мората (Хоселу, 84') Шотландия: Ангус Ганн, Эндрю Робертсон (Нэйтан Паттерсон, 44'), Скотт Маккена, Джек Хендри, Райан Портеус (Билли Гилмор, 87'), Райан Кристи (Стюарт Армстронг, 79'), Каллум Макгрегор (Кенни Маклин, 87'), Скотт МакТоминай, Джон МакГинн, Аарон Хики, Линдон Дайкс (Че Адамс, 79') Предупреждения: Линдон Дайкс (36'), Микель Мерино (45 + 4'), Нэйтан Паттерсон (50'), Даниэль Карвахаль (59'), Унай Симон (60'), Джек Хендри (84'), Эмерик Лапорт (90')

Шотландия продолжает лидировать в группе A с 15 очками в 6 матчах. Испания идет на второй строчке с 12 очками в 5 играх.

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В параллельной игре Норвегия разгромила Кипр со счетом 4:0.

Дублем отметился Эрлинг Холанн, еще по голу на счету Александра Серлота и Фредерика Эурснеса.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа A Кипр — Норвегия 0:4 Голы: 0:1 Александр Сёрлот (33'), 0:2 Эрлинг Холанд (65'), 0:3 Эрлинг Холанд (72'), 0:4 Фредрик Аурснес (81') Кипр: Йоэль Малль, Антреас Каро, Стелиос Андреу, Хараламбос Кириаку (Данило Шполярич, 54'), Янис Кусулос (Stavros Gavriel, 79'), Андерсон Коррейя, Александрос Гогич, Харалампос Харалампус (Костас Пилеас, 60'), Григорис Кастанос (Павлос Корреа, 79'), Андроникос Какулис (Marios Ilia, 54'), Hector Kyprianou Норвегия: Эрьян Нюланд, Биргер Мелинг, Лео Эстигор, Кристоффер Аер, Юлиан Рюэрсон, Фредрик Аурснес (Бор Финне, 88'), Сандер Берге, Мартин Эдегор (Кристиан Торстведт, 78'), Ола Сольбаккен (Оскар Бобб, 63'), Эрлинг Холанд (Йёрген Странн Ларсен, 78'), Александр Сёрлот (Antonio Nusa, 63') Предупреждение: Янис Кусулос (46')

Норвегия занимает третье место в группе A с 10 очками в 6 матчах. Кипр — последний.