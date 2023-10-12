Экс-тренер «Зенита» может стать президентом «Порту»

Бывший главный тренер «Зенита»может занять пост президента

Виллаш-Боаш подтвердил, что намерен баллотироваться на пост президента «Порту».

«Я никогда особо не задумывался об этой теме, но в 2015 году я получил сообщение от сотрудника "Порту", ​​который написал: Я знаю, что однажды ты станешь президентом "Порту". Это очень тронуло меня», — приводит слова 45-летнего специалиста Publico.

Выборы нового президента «Порту» запланированы на апрель 2024 года.

Виллаш-Боаш занимал пост главного тренера «Порту» в сезоне-2010/2011. Под его руководством команда стала чемпионом Португалии и выиграла Лигу Европы.

Последним на данный момент местом работы Виллаш-Боаша был французский «Марсель», откуда он ушел в феврале 2021 года.