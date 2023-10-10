Моуринью заявил, что Раньери совершил величайший переворот в истории АПЛ

Главный тренер «Ромы»после победы над «Кальяри» (4:1) в 8-м туре Серии А высказался о коллеге

«Он джентльмен. Я продолжаю утверждать, что он совершил величайший переворот в истории АПЛ. Люди говорят о тех, кто выиграл титул много раз. Но ему достался особенный.

Когда ты моложе и находишься в пылу борьбы, то можешь совершать поступки, которые спустя несколько лет тебя не радуют. Я думаю, что со временем мы узнали друг друга получше, и Раньери — один из тех, кого я в футболе действительно уважаю.

Я отношусь к нему с большим уважением и восхищаюсь им. Я считаю его своим другом в мире футбола», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Напомним, что итальянец привел «Лестер» к сенсационной победе в чемпионате Англии в сезоне-2015/16. За год за исторического триумфа «лисы» только в последних турах спаслись от вылета из высшего дивизиона.