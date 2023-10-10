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    Головин пропустил тренировку сборной России перед матчем с Камеруном

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин может пропустить товарищеский матч с Камеруном.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Головин не участвует в тренировке национальной команды во вторник, сообщает «Спорт-Экспресс».

    С чем связано отсутствие 27-летнего хавбека на занятии, не уточняется.

    Остальные футболисты, вызванные на октябрьский сбор, тренируются в общей группе.

    Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо», начало — в 19:00 мск.

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