Головин пропустил тренировку сборной России перед матчем с Камеруном

Полузащитник «Монако»может пропустить товарищеский матч с Камеруном.

Головин не участвует в тренировке национальной команды во вторник, сообщает «Спорт-Экспресс».

С чем связано отсутствие 27-летнего хавбека на занятии, не уточняется.

Остальные футболисты, вызванные на октябрьский сбор, тренируются в общей группе.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо», начало — в 19:00 мск.

Ранее стало известно, что полузащитники «Локомотива» Артем Карпукас и Максим Глушенков не сыграют за сборную России в предстоящих матчах с Камеруном и Кенией.