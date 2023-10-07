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    Черчесов: Живем в непростое время, сборной России важно играть против любого соперника

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Камеруна Товарищеские матчи
    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды против Камеруна.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Отмечу, что там всегда были сильные футболисты, например, Роже Милла, Это`О. Но в текущей ситуации я бы говорил не о Камеруне, а о нашей сборной.

    Сейчас РФС делает максимум, чтобы у нас были достойные соперники. Один из них — Камерун.

    Живем в непростое время, важно играть против любого оппонента. Рад, что встреча состоится в Москве.

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    • Надеюсь, что зритель придет. Стадион "Динамо" нас всегда принимал великолепно с точки зрения организации. Думаю, что в этом плане РФС все проработает», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

    Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на «ВТБ Арене».

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