«Брест» — «Тулуза»: счет матча 1:1, обзор голов

ФК «Тулуза» Фото: globallookpress.com
На исходе получаса встречи счет открыли гости. Гол забил Франк Магри.
В компенсированное время «Брест» ушел от поражения после точного удара Мартина Сатриано.
Футбол. Франция. Лига 1
Брест — Тулуза 1:1
Голы: 0:1 Франк Магри (27'), 1:1 Мартин Сатриано (90 + 3') Брест: Марко Бизот, Кенни Лала, Брендан Шардонне, Лилиан Брассье, Брэдли Локо, Жереми ле Дуарон (Мартин Сатриано, 64'), Пьерр Лис-Мелу, Жонас Мартен (Уго Маньетти, 63'), Махди Камара (Камори Думбия, 46'), Ромен дель Кастильо (Матиас Перейра Лаж, 86'), Стив Мунье (Билал Браими, 75') Тулуза: Гийом Рест, Мусса Диарра (Gabriel Alonso Suazo Urbina, 62'), Расмус Николайсен, Логан Кошта, Денис Генро, Стейн Спирингс, Кристиан Кассерес, Арон Дённум (Венсан Сьерро, 69'), Кевин Кебен Бьяколо (Миккель Деслер, 70'), Янис Беграуи (Тёйс Даллинга, 62'), Франк Магри (Сесар Хелаберт, 84') Предупреждения: Стейн Спирингс (10'), Махди Камара (45 + 5'), Лилиан Брассье (70'), Тёйс Даллинга (79')
«Брест» набрал 15 очков и занимает третье место в таблице Лиги 1.
«Тулуза» (10) находится на 10-й строчке.