«Ахмат» — «Рубин»: счет матча 0:1 (0:1), обзор голов

В заключительном матче 11-го тура чемпионата России казанскийпобедил в гостях грозненскийсо счетом 1:0.

Единственный гол в матча на 34-й минуте забил сербский полузащитник Никола Чумич.

Это первый гол летнего новичка за «Рубин».

Во втором тайме «Ахмат» владел инициативой, но уйти от поражения так и не смог.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ахмат — Рубин 0:1 Голы: 0:1 Cumic N. (34'), : (82') Ахмат: Михаил Опарин, Дарко Тодорович, Андрей Семёнов, Ясмин Челикович, Евгений Харин, Артём Тимофеев, Бернард Бериша, Иван Олейников, Владимир Ильин, Мохамед Конате, Camilo Рубин: Юрий Дюпин, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Дмитрий Кабутов, Угочукву Иву, Руслан Безруков, Лазар Ранджелович, Мирлинд Даку, Cumic N., Vada V. Предупреждения: Cumic N. (51'), Мохамед Конате (58'), Vada V. (86'), Мирослав Богосавац (86'), Camilo (90+7')

«Ахмат» и «Рубин» сейчас имеют по 12 очков и располагаются на 10-м и 11-м месте.