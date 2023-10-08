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    «Рубин» увез три очка из Грозного

    «Ахмат» — «Рубин»: счет матча 0:1 (0:1), обзор голов

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    В заключительном матче 11-го тура чемпионата России казанский «Рубин» победил в гостях грозненский «Ахмат» со счетом 1:0.

    Тренер гостей Рашид Рахимов
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    Тренер гостей Рашид Рахимов

    Единственный гол в матча на 34-й минуте забил сербский полузащитник Никола Чумич.

    Это первый гол летнего новичка за «Рубин».

    Во втором тайме «Ахмат» владел инициативой, но уйти от поражения так и не смог.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Рубин 0:1
    Голы: 0:1 Cumic N. (34'), : (82') Ахмат: Михаил Опарин, Дарко Тодорович, Андрей Семёнов, Ясмин Челикович, Евгений Харин, Артём Тимофеев, Бернард Бериша, Иван Олейников, Владимир Ильин, Мохамед Конате, Camilo Рубин: Юрий Дюпин, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Дмитрий Кабутов, Угочукву Иву, Руслан Безруков, Лазар Ранджелович, Мирлинд Даку, Cumic N., Vada V. Предупреждения: Cumic N. (51'), Мохамед Конате (58'), Vada V. (86'), Мирослав Богосавац (86'), Camilo (90+7')

    «Ахмат» и «Рубин» сейчас имеют по 12 очков и располагаются на 10-м и 11-м месте.

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