Арбитр Лаос заявил, что Месси вел себя неподобающе во время ЧМ-2022

Испанский судья, который работал на матче 1/4 финала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Нидерландов, выразил мнение, что нападающийнеподобающе вел себя во время турнира.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти победили аргентинцы — 4:3.

«Месси позвонил мне после игры с Нидерландами на чемпионате мира и извинился за резкие слова, которые он сказал во время игры. В том матче он был другим Месси. Он очень плохо вел себя на чемпионате мира, это был позор. За эти годы мы пересекались более чем на 50 матчах. После празднования в стиле (телеперсонажа) Topo Gigio голландцы разволновались, и это была провокация», — приводит слова Лаоса Goal.com.

ЧМ-2022 выиграла сборная Аргентины. В финале команда в серии пенальти победила Францию.