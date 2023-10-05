Арбитр Лаос заявил, что Месси вел себя неподобающе во время ЧМ-2022

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
Основное время матча завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти победили аргентинцы — 4:3.
«Месси позвонил мне после игры с Нидерландами на чемпионате мира и извинился за резкие слова, которые он сказал во время игры. В том матче он был другим Месси. Он очень плохо вел себя на чемпионате мира, это был позор. За эти годы мы пересекались более чем на 50 матчах. После празднования в стиле (телеперсонажа) Topo Gigio голландцы разволновались, и это была провокация», — приводит слова Лаоса Goal.com.
ЧМ-2022 выиграла сборная Аргентины. В финале команда в серии пенальти победила Францию.