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    «Лилль» не смог переиграть «Клаксвик», «Слован» одолел« Олимпию»

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    Завершились матчи второго тура группового этапа Лиги конференций в группе А.

    «Лилль»
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    «Лилль»

    В одном из них «Слован» из Братиславы на выезде минимально переиграл «Олимпию» из Любляны со счетом 1:0. Единственным голом в поединке отметился Александар Чаврич с пенальти.

    Футбол. Лига конференций. Группа A
    Олимпия Любляна — Слован 0:1
    Гол: 0:1 Александр Чаврич (пенальти) (55') Олимпия Любляна: Матевж Видовшек, Жорже Силва, Марцел Ратник, Ахмет Мухамедбегович, Давид Суалехе (Альяж Крефл, 63'), Марко Мияйлович (Неманья Мотика, 63'), Агустин Доффо, Руй Педру (Мустафа Нукич, 72'), Иван Посавец (Реди Каса, 72'), Тими Элшник, Педро Лукас (Адмир Бристрич, 46') Слован: Милан Борян, Лукас Ловат, Сесар Блэкман, Кевин Виммер, Гурам Кашия, Владимир Вайсс (Давид Стрелец, 79'), Тигран Барсегян (Кириакос Саввидис, 79'), Юрай Куцка, Джаба Канкава, Кенан Байрич, Александр Чаврич (Марко Толич, 88') Предупреждения: Джаба Канкава (12'), Матевж Видовшек (27'), Адмир Бристрич (50'), Гурам Кашия (50'), Агустин Доффо (51')

    В параллельной игре фарерский «Клаксвик» и французский «Лилль» не смогли выявить сильнейшего, сыграв вничью 0:0.

    Футбол. Лига конференций. Группа A
    Клаксвик — Лилль 0:0
    Клаксвик: Йонатан Юханссон, Одмар Фарё, Вегард Форрен, Патрик да Силва, Дени Павлович, Йоаннес Даниэльсен (Мадс Боэ Миккельсен, 77'), Якуп Бископстё Андреасен, Рене Йонсен, Арни Фредриксберг, Клаэс Филлип Кронберг (Халлур Ханссен, 62'), Палл Андрассон Клеттскард (Сиверт Гуссиос, 61') Лилль: Вито Манноне, Лени Йоро, Алешандро Рибейро, Аким Зедадка, Хакон-Арнар Харальдссон, Юсуф Язиджи (Эдон Жегрова, 79'), Бенжамен Андре (Игнасио Мирамон, 65'), Габриэль Гудмундссон, Алан Виржиниус (Джонатан Дэвид, 79'), Amine Messoussa (Аарон Малуда, 65'), Ayyoub Bouaddi Предупреждения: Йоаннес Даниэльсен (54'), Арни Фредриксберг (84')

    Таким образом, после этих расклад в группе такой: «Слован» (6 очков) — первый, «Лилль» (4) — второй, «Клаксвик» (1) — третий, «Олимпия» (0) — последняя.

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