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    «Ракув» проиграл дома «Штурму», «Аталанта» была сильнее «Спортинга»

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    В группе D закончились два матча второго тура.

    Джорджио Скальвини
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    Джорджио Скальвини

    В первом матче португальский «Спортинг» ничего не смог противопоставить итальянской «Аталанте», уступив ей со счетом 1:2.

    На 33-й счет открыл центральный защитник Джорджио Скальвини. Спустя 10 минут Маттео Руджерри удвоил преимущество бергамасков.

    «Спортинг» смог ответить единственным голом в середине второго тайма Виктора Дьекереша с пенальти.

    Футбол. Лига Европы. Группа D
    Спортинг — Аталанта 1:2
    Голы: 0:1 Джорджио Скальвини (33'), 0:2 Маттео Руджери (43'), 1:2 Виктор Дьёкереш (пенальти) (76') Спортинг: Антонио Адан, Усман Дьоманде, Гонсалу Инасиу, Матеус Рейс (Дэниел Браганса, 90'), Иван Фреснеда Корралиса (Рикарду Эсгаю, 67'), Мортен Юльманн (Себастьян Коатес, 46'), Хидемаса Морита, Нуну Сантуш (Маркус Эдвардс, 46'), Педро Гонсалвес, Виктор Дьёкереш, Паулинью (Джени Катамо, 46') Аталанта: Эдерсон (Марио Пашалич, 66'), Хуан Муссо, Маттео Руджери, Давиде Дзаппакоста (Эмиль Хольм, 66'), Зеад Колашинац, Берат Джимсити (Рафаэл Толой, 54'), Джорджио Скальвини (Хосе Луис Паломино, 80'), Шарль Де Кетеларе (Джанлука Скамакка, 54'), Теун Коопмейнерс, Мартен де Рон, Адемола Лукман Предупреждения: Берат Джимсити (51'), Рафаэл Толой (60'), Джорджио Скальвини (76'), Педро Гонсалвес (84'), Дэниел Браганса (90 + 2'), Джанлука Скамакка (90 + 2')

    В второй игре польский «Ракув» уступил дома «Штурму» со счетом 0:1. Единственный мяч на счету Вильяма Бевинга.

    Футбол. Лига Европы. Группа D
    Ракув — Штурм 0:1
    Гол: 0:1 Вильям Бёвинг Вик (24') Ракув: Владан Ковачевич, Богдан Раковитан, Аднан Ковачевич, Милан Рундич, Фран Тудор, Яннис Папаниколау (Бартош Новак, 85'), Владислав Кочергин (Бен Ледерман, 75'), Марчин Цебуля (Джон Йебоа, 59'), Сонни Киттель (Густав Берггрен, 75'), Срджан Плавшич, Фабиан Пясецки (Анте Црнац, 59') Штурм: Кьелл Схерпен, Йон Горенц-Станкович, Амаду Данте, Грегори Вютрих, Давид Аффенгрубер, Юсуф Газибегович, Александер Прасс (Хавьер Серрано Мартинес, 88'), Отар Китеишвили (Брайан Силва Тейшейра, 76'), Штефан Хирлендер, Шимон Влодарчик (Сиди Ятта, 76'), Вильям Бёвинг Вик (Манприт Саркария, 63') Предупреждения: Амаду Данте (35'), Фран Тудор (49'), Анте Црнац (62'), Брайан Силва Тейшейра (88')
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