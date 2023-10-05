«Ракув» проиграл дома «Штурму», «Аталанта» была сильнее «Спортинга»

закончились два матча второго тура.

В первом матче португальский «Спортинг» ничего не смог противопоставить итальянской «Аталанте», уступив ей со счетом 1:2.

На 33-й счет открыл центральный защитник Джорджио Скальвини. Спустя 10 минут Маттео Руджерри удвоил преимущество бергамасков.

«Спортинг» смог ответить единственным голом в середине второго тайма Виктора Дьекереша с пенальти.

Футбол. Лига Европы. Группа D Спортинг — Аталанта 1:2 Голы: 0:1 Джорджио Скальвини (33'), 0:2 Маттео Руджери (43'), 1:2 Виктор Дьёкереш (пенальти) (76') Спортинг: Антонио Адан, Усман Дьоманде, Гонсалу Инасиу, Матеус Рейс (Дэниел Браганса, 90'), Иван Фреснеда Корралиса (Рикарду Эсгаю, 67'), Мортен Юльманн (Себастьян Коатес, 46'), Хидемаса Морита, Нуну Сантуш (Маркус Эдвардс, 46'), Педро Гонсалвес, Виктор Дьёкереш, Паулинью (Джени Катамо, 46') Аталанта: Эдерсон (Марио Пашалич, 66'), Хуан Муссо, Маттео Руджери, Давиде Дзаппакоста (Эмиль Хольм, 66'), Зеад Колашинац, Берат Джимсити (Рафаэл Толой, 54'), Джорджио Скальвини (Хосе Луис Паломино, 80'), Шарль Де Кетеларе (Джанлука Скамакка, 54'), Теун Коопмейнерс, Мартен де Рон, Адемола Лукман Предупреждения: Берат Джимсити (51'), Рафаэл Толой (60'), Джорджио Скальвини (76'), Педро Гонсалвес (84'), Дэниел Браганса (90 + 2'), Джанлука Скамакка (90 + 2')

В второй игре польский «Ракув» уступил дома «Штурму» со счетом 0:1. Единственный мяч на счету Вильяма Бевинга.