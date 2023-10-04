ПСВ — «Севилья»: счет матча 2:2, обзор голов

поделили очки (2:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Первый гол забила «Севилья» только на 68-й минуте встречи. Защитник команды Неманья Гудель получил передачу от Серхио Рамоса и не промахнулся.

Уже на 86-й минуте ПСВ все-таки удалось сравнять счет. Арбитр поставил пенальти в ворота «Севильи», а игрок хозяев Люк де Йонг уверенно пробил с точки.

Спустя всего минуту «Севилья» вновь вышла вперед. Нападающий команды Юссеф Эн-Несири выпрыгнул выше всех и головой отправил мяч в ворота.

На 90+5-й минуте ПСВ все-таки довел матч до ничейного результата. Защитник команды Джордан Тезе пробил со средней дистанции и попал в нижний правый угол ворот.

Футбол. Лига чемпионов. Группа B ПСВ — Севилья 2:2 Голы: 0:1 Неманья Гудель (68'), 1:1 Люк де Йонг (пенальти) (86'), 1:2 Юссеф Эн-Несири (87'), 2:2 Джордан Тезе (90 + 5') ПСВ: Вальтер Бенитес, Джордан Тезе, Рамальо, Оливье Боскальи (Рикардо Пепи, 83'), Серджино Дест, Йерди Схаутен, Джой Веерман (Исмаэль Сайбари, 71'), Ноа Ланг, Малик Тилльман, Жоан Бакайоко (Ирвин Лосано, 71'), Люк де Йонг Севилья: Эрьян Нюланд, Адрия Хинер (Маркос Акунья, 73'), Серхио Рамос, Доди Лукебакио, Лукас Окампос (Луак Баде, 87'), Иван Ракитич, Фернандо (Джибриль Соу, 66'), Неманья Гудель, Хесус Навас (Juanlu Sanchez, 73'), Юссеф Эн-Несири, Сусо (Оливер Торрес, 66') Предупреждения: Джой Веерман (27'), Хесус Навас (36'), Ирвин Лосано (90 + 1'), Луак Баде (90 + 7'), Люк де Йонг (90 + 8')

ПСВ занимает 4-е место в своей группе Лиги чемпионов с 1-м очков в активе. «Севилья» — на 3-й позиции (2).