«Родина» — КАМАЗ: счет матча 1:0, обзор голов

Столичный клуб завоевал три очка Фото: globallookpress.com
В первом тайме команды голов не забили. Решающий мяч был забит после перерыва.
На 62-й минуте ворота соперника поразил Владислав Самко.
Футбол. Россия. ФНЛ
Родина — КамАЗ 1:0
Гол: 1:0 Владислав Самко (62') Родина: Александр Клещенко, Митя Крижан, Исламжан Насыров, Артём Сокол, Солтмурад Бакаев, Олег Дмитриев, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Амур Калмыков, Иван Тимошенко, Shakerov R. КамАЗ: Арсен Адамов, Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Антон Полюткин, Ильнур Бадртдинов, Александр Гаглоев, Юрий Кириллов, Валентин Пальцев, Дамир Таликин, Gorelov P., Ukomskiy A. Предупреждения: Астемир Гордюшенко (51'), Валентин Пальцев (68'), Руслан Куль (75'), Александр Гаглоев (78'), Gyurdzhan A. (89')
«Родина» набрала 17 очков и поднялась на 7-е место в таблице Первой лиги.
КАМАЗ (16) идет на 11-й строчке.