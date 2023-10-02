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    «Родина» минимально обыграла КАМАЗ

    «Родина» — КАМАЗ: счет матча 1:0, обзор голов

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    В 12-м туре Первой лиги «Родина» принимала КАМАЗ. Московский клуб дома победил со счетом 1:0.

    Столичный клуб завоевал три очка
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    Столичный клуб завоевал три очка

    В первом тайме команды голов не забили. Решающий мяч был забит после перерыва.

    На 62-й минуте ворота соперника поразил Владислав Самко.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Родина — КамАЗ 1:0
    Гол: 1:0 Владислав Самко (62') Родина: Александр Клещенко, Митя Крижан, Исламжан Насыров, Артём Сокол, Солтмурад Бакаев, Олег Дмитриев, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Амур Калмыков, Иван Тимошенко, Shakerov R. КамАЗ: Арсен Адамов, Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Антон Полюткин, Ильнур Бадртдинов, Александр Гаглоев, Юрий Кириллов, Валентин Пальцев, Дамир Таликин, Gorelov P., Ukomskiy A. Предупреждения: Астемир Гордюшенко (51'), Валентин Пальцев (68'), Руслан Куль (75'), Александр Гаглоев (78'), Gyurdzhan A. (89')

    «Родина» набрала 17 очков и поднялась на 7-е место в таблице Первой лиги.

    Календарь и таблица ФНЛ

    КАМАЗ (16) идет на 11-й строчке.

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