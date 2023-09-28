Артета о победе «Арсенала»: Очень рад, что мы нашли способ выиграть эту игру

Главный тренервысказался о непростой победе своей команды в матче 3-го тура Кубка английской лиги с(1:0).

«Мы начали играть слишком прямолинейно, не удержали мяч и изо всех сил старались попасть в финальную треть правильным образом. Когда это происходит, игра превращается в растяжку с большим количеством длинных мячей, множеством дуэлей, а затем в стандартные положения — ауты, угловые, штрафные удары.

Тогда приходится защищаться, имея 11 игроков вокруг своей штрафной, а это непросто делать, когда имеешь дело с "Брентфордом".

Я действительно доволен всеми, особенно сейчас, когда у нас много травм, и очень рад, что мы нашли способ выиграть эту игру и остаться в турнире», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Напомним, что в английской Премьер-лиге «канониры» занимают 5-е место в таблице после 6-и туров с 14-ю очками в активе. В следующем матче «Арсенал» встретится 30-го сентября с «Борнмутом».