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    Колосков о допуске сборных России U17 лет: Это большой шаг вперед

    Футбол Сборная России Футбол России РФС УЕФА
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о решении УЕФА допустить сборные России до 17 лет к международным соревнованиям.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Конечно, это большой шаг вперед по отношению к РФС и российскому футболу в целом. Если будет второй шаг, то это станет тенденцией. Для нашего футбольного союза — большое достижение, что сумели решить данный вопрос.

    С футболом будет так же, как и с другими видами спорта: какие-то страны согласятся нас принять, какие-то — нет. Но УЕФА, который нас допускает, несет ответственность за проведение игр.

    Но есть и другой момент: РФС не сказал, что принимает условия нейтрального статуса, без гимна и флага. РФС может и не принять такие условия. Но пока мы не получили от них подтверждение. В целом хороший шанс играть нашим командам.

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    • Есть технический момент: в группах играют 4-6 команд, по регламенту — одна команда дома, другая — в гостях. Допустим, дома мы выбрали нейтральную страну — Турцию, а на выезде нам надо в Германию, а там скажут, что нас не примут. Это технический вопрос, который нужно обсуждать после того, как РФС подтвердит свое согласие на участие под условиями нейтрального статуса», — приводит слова Колоскова Sport24.

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