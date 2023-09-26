Колосков о допуске сборных России U17 лет: Это большой шаг вперед

Почетный президент РФСвысказался о решении допустить сборныедо 17 лет к международным соревнованиям.

«Конечно, это большой шаг вперед по отношению к РФС и российскому футболу в целом. Если будет второй шаг, то это станет тенденцией. Для нашего футбольного союза — большое достижение, что сумели решить данный вопрос.

С футболом будет так же, как и с другими видами спорта: какие-то страны согласятся нас принять, какие-то — нет. Но УЕФА, который нас допускает, несет ответственность за проведение игр.

Но есть и другой момент: РФС не сказал, что принимает условия нейтрального статуса, без гимна и флага. РФС может и не принять такие условия. Но пока мы не получили от них подтверждение. В целом хороший шанс играть нашим командам.

Есть технический момент: в группах играют 4-6 команд, по регламенту — одна команда дома, другая — в гостях. Допустим, дома мы выбрали нейтральную страну — Турцию, а на выезде нам надо в Германию, а там скажут, что нас не примут. Это технический вопрос, который нужно обсуждать после того, как РФС подтвердит свое согласие на участие под условиями нейтрального статуса», — приводит слова Колоскова Sport24.