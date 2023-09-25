В «Спартаке» опровергли информацию о скандале Промеса в отделении полиции

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал новость о том, что нападающий «красно-белых» Квинси Промес устроил скандал в отделении полиции, пытаясь помочь задержанным друзьям.

«У Квинси Промеса нет никаких проблем с российской полицией. Он находится в расположении команды и готовится к матчу с "Крыльями".

Видео, о котором идет речь, годичной давности — тогда Квинси действительно приезжал выяснять, что произошло с его товарищами — и на этом видео не видно никаких противоправных действий, четко ничего не слышно. Это, что называется, совсем другая история», — передает слова Зеленова Чемпионат.

Ранее появилась информация о том, что Промес пытался помочь друзьям, которые были задержаны с подозрением на состояние наркотического опьянения. Когда этого сделать не получилось, форвард «Спартака» стал кричать и предъявлять претензии сотрудникам полиции.

В нынешнем сезоне Промес провел 7 матчей в РПЛ, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.