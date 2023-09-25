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    Голкипер «Пари НН»: Нацеливаемся на победу в каждом матче, очки посчитаем в конце сезона

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    Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин высказался о результатах команды в нынешнем сезоне РПЛ после победы в 9-м туре над «Оренбургом» (3:1)

    Артур Нигматуллин
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    Артур Нигматуллин

    «После гола пришлось выговорить защитникам за их ошибку? Нет, там была комплексная ошибка. И я мог где‑то лучше сыграть. Мы атаковали, в итоге пропустили. Так бывает, это футбол. Потом поняли, что игра даётся, что надо забирать инициативу в свои руки. Добавили — и получилось забить.

    Удалось ли команде реабилитироваться после кубкового поражения от "Спартака"? Сложно сравнивать два разных турнира, но, конечно, при своих болельщиках, а их со "Спартаком" собралось огромное количество, хотелось добиться положительного результата. В итоге смогли порадовать победой в игре с "Оренбургом".

    Нет смысла смотреть в таблицу [РПЛ], всё меняется очень быстро. Поэтому просто нацеливаемся на победу в каждом матче. Очки посчитаем в конце сезона. Но не скрою, что приятно быть как можно выше. Лига подравнялась, каждый может выиграть у каждого, поэтому проще стало подниматься в таблице», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».

    После 9-и туров «Пари НН» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. Нигматуллин в нынешнем сезоне провел 9 матчей, в 5-и из которых сыграл на ноль.

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