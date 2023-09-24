«Пари НН» — «Оренбург»: счет матча 3:1, обзор голов

Тренер «Пари НН» Сергей Юран Фото: globallookpress.com
«Пари НН» добился победы. Клуб одолел «Оренбург» со счетом 3:1.
На 28-й минуте у «Оренбурга» забил Матиас Перес. В концовке первого тайма форвард «Пари НН» Зе Турбо забил ответный мяч.
На 53-й минуте нападающий Эдгар Севикян вывел хозяев вперёд при помощи рикошета. На 75-й минуте третий мяч нижегородцев забил полузащитник Хуан Босельи.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Пари НН — Оренбург 3:1
Голы: 0:1 Матиас Перес (28'), 1:1 Зе Турбо (45'), 2:1 Эдгар Севикян (53'), 3:1 Boselli J. (75') Пари НН: Артур Нигматуллин, Никита Каккоев, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Владислав Карапузов, Николай Калинский, Мамаду Майга, Александр Трошечкин, Маттео Стаматов, Эдгар Севикян, Зе Турбо Оренбург: Николай Сысуев, Арсен Адамов, Михаил Сиваков, Ренато Гойкович, Максим Сидоров, Лукас Вера, Матиас Перес, Иван Башич, Химми Марин, Obukhov V., Брайан Мансилья Предупреждения: Маттео Стаматов (56'), Виктор Александров (70'), Юрий Ковалёв (73'), Мамаду Майга (90+4')
«Пари НН» идет шестым в таблице. Клуб набрал 14 очков. «Оренбург» (8) находится на 12-й позиции..MatchId1 2023092400078105122114111100070067032117114103