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    «Пари НН» на своем поле одолел «Оренбург»

    «Пари НН» — «Оренбург»: счет матча 3:1, обзор голов

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    9-й тур чемпионата России продолжил матч «Пари НН» — «Оренбург». Хозяева завоевали три очка.

    Тренер «Пари НН» Сергей Юран
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    Тренер «Пари НН» Сергей Юран

    «Пари НН» добился победы. Клуб одолел «Оренбург» со счетом 3:1.

    На 28-й минуте у «Оренбурга» забил Матиас Перес. В концовке первого тайма форвард «Пари НН» Зе Турбо забил ответный мяч.

    Календарь и таблица РПЛ

    На 53-й минуте нападающий Эдгар Севикян вывел хозяев вперёд при помощи рикошета. На 75-й минуте третий мяч нижегородцев забил полузащитник Хуан Босельи.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Пари НН — Оренбург 3:1
    Голы: 0:1 Матиас Перес (28'), 1:1 Зе Турбо (45'), 2:1 Эдгар Севикян (53'), 3:1 Boselli J. (75') Пари НН: Артур Нигматуллин, Никита Каккоев, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Владислав Карапузов, Николай Калинский, Мамаду Майга, Александр Трошечкин, Маттео Стаматов, Эдгар Севикян, Зе Турбо Оренбург: Николай Сысуев, Арсен Адамов, Михаил Сиваков, Ренато Гойкович, Максим Сидоров, Лукас Вера, Матиас Перес, Иван Башич, Химми Марин, Obukhov V., Брайан Мансилья Предупреждения: Маттео Стаматов (56'), Виктор Александров (70'), Юрий Ковалёв (73'), Мамаду Майга (90+4')

    «Пари НН» идет шестым в таблице. Клуб набрал 14 очков. «Оренбург» (8) находится на 12-й позиции..MatchId1 2023092400078105122114111100070067032117114103

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