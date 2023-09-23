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    «Спартак» минимально одолел «Динамо»

    «Спартак» — «Динамо»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче девятого тура российской Премьер-лиги «Спартак» в московском дерби переиграл «Динамо» со счетом 1:0.

    Тео Бонгонда и Квинси Промес
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    Тео Бонгонда и Квинси Промес

    Единственным голом в поединке отметился конголезский нападающий Тео Бонгонда уже на 7-й минуте противостояния.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Динамо 1:0
    Гол: 1:0 Тео Бонгонда (7') Спартак: Александр Селихов, Даниил Денисов, Алексис Дуарте, Babic S., Даниил Хлусевич, Виктор Мозес, Кристофер Мартинс Перейра, Данил Пруцев, Тео Бонгонда, Александр Соболев, Квинси Промес Динамо: Антон Шунин, Элазар Даса, Николас Маричал, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Chavez L., Bitelo, Хорхе Карраскаль, Фёдор Смолов, Муми Нгамал, Константин Тюкавин Предупреждения: Александр Максименко (84'), Даниил Денисов (87'), (90+3'), Александр Соболев (90+6')

    Календарь и таблица РПЛ

    Заработанные три очка позволили «Спартаку» набрать 16 пунктов и подняться на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» осталось 15 баллов и пятая строчка.

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