«Спартак» — «Динамо»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче девятого тура российской Премьер-лигив московском дерби переигралсо счетом 1:0.

Единственным голом в поединке отметился конголезский нападающий Тео Бонгонда уже на 7-й минуте противостояния.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — Динамо 1:0 Гол: 1:0 Тео Бонгонда (7') Спартак: Александр Селихов, Даниил Денисов, Алексис Дуарте, Babic S., Даниил Хлусевич, Виктор Мозес, Кристофер Мартинс Перейра, Данил Пруцев, Тео Бонгонда, Александр Соболев, Квинси Промес Динамо: Антон Шунин, Элазар Даса, Николас Маричал, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Chavez L., Bitelo, Хорхе Карраскаль, Фёдор Смолов, Муми Нгамал, Константин Тюкавин Предупреждения: Александр Максименко (84'), Даниил Денисов (87'), (90+3'), Александр Соболев (90+6')

Календарь и таблица РПЛ

Заработанные три очка позволили «Спартаку» набрать 16 пунктов и подняться на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» осталось 15 баллов и пятая строчка.