Феликс: «Барселона» провела отличный матч против «Антверпена»

Нападающий «Барселоны»поделился эмоциями от разгромной победы над «Анверпеном» (5:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы провели отличный матч, все мы. Я рад победе. Очень доволен, потому что получил удовольствие от игры. Мои партнёры по команде мне очень помогают, я рад играть рядом с Левандовским. Я много наблюдал за ним до того, как перешёл сюда, и говорил, что буду играть ближе к нему, потому что знаю его движения.

Я здесь, чтобы помочь работе, которую мы все выполняем, — сделать болельщиков счастливыми и довольными. Это счастливое совпадение, что Жуан Канселу пришёл сюда в то же время и люди говорят о двух Жуанах», — приводит слова Феликса официальный сайт УЕФА.

В следующем матче группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Порту» 4-го октября. «Антверпен» в тот же день сыграет с «Шахтером».