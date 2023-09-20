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    Феликс: «Барселона» провела отличный матч против «Антверпена»

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    Нападающий «Барселоны» Жуан Феликс поделился эмоциями от разгромной победы над «Анверпеном» (5:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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    «Мы провели отличный матч, все мы. Я рад победе. Очень доволен, потому что получил удовольствие от игры. Мои партнёры по команде мне очень помогают, я рад играть рядом с Левандовским. Я много наблюдал за ним до того, как перешёл сюда, и говорил, что буду играть ближе к нему, потому что знаю его движения.

    Я здесь, чтобы помочь работе, которую мы все выполняем, — сделать болельщиков счастливыми и довольными. Это счастливое совпадение, что Жуан Канселу пришёл сюда в то же время и люди говорят о двух Жуанах», — приводит слова Феликса официальный сайт УЕФА.

    В следующем матче группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Порту» 4-го октября. «Антверпен» в тот же день сыграет с «Шахтером».

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