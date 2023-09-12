Литвинов: Россия должна была выигрывать у Катара

Защитник сборной Россииподвёл итоги товарищеского матча, в котором его команда сыграла вничью с Катаром (1:1).

«Удивлены, что температура внутри стадиона была комфортная при такой жаре. В начале матча владели инициативой, никаких лишних спринтов. Контролировали мяч, правильно выбирали позицию. Потом соперник почувствовал уверенность, у нас начались проблемы. Нам есть над чем работать.

Мы должны были сегодня выигрывать. К сожалению, не удалось реализовать много своих голевых моментов. Пропустили первыми, пришлось бежать вперёд и отыгрываться. Наш соперник в основном играл только на контратаках. Сегодняшняя игра сборной — повод работать над собой. Такие матчи нужно уверенно выигрывать! По ходу всей игры было ощущение, что мы лучше и можем додавить Катар. Есть над чем работать», — цитирует Литвинова «Чемпионат».

Для России это третий товарищеский матч во время паузы на игры сборных. Ранее команда дважды сыграла с олимпийской командой Египта (1:1 и 1:2).