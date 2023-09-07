Литва — Черногория: счет матча 2:2, обзор голов

поделили очки (2:2) в матче 5-го тура квалификации Евро-2024.

Первый гол литовская сборная забила только на 71-й минуте встречи. Отличился Гитис Паулаускас.

После этого Черногория сумела перевернуть игру. Сначала Никола Крстович сравнял счет на 78-й минуте, а Стефан Савич и вовсе вывел черногорскую сборную вперед на 89-й минуте.

Уже на 90+4-й минуте Литва все-таки сравняла счет благодаря голу Федора Черных.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа G Литва — Черногория 2:2 Голы: 1:0 Гитис Паулаускас (71'), 1:1 Никола Крстович (78'), 1:2 Стефан Савич (89'), 2:2 Фёдор Черных (90 + 4') Литва: Эдвинас Гертмонас, Юстас Ласицкас, Рокас Лекиатас, Эдвинас Гирдвайнис, Маркас Бенета (Пиюс Ширвис, 46'), Овидиус Вербицкас (Линас Климавичюс, 90'), Гвидас Гинейтис, Арвидас Новиковас (Донатас Казлаускас, 81'), Паулюс Голубицкас (Выкинтас Сливка, 68'), Элигиюс Янкаускас (Фёдор Черных, 68'), Гитис Паулаускас Черногория: Никола Крстович, Стефан Мугоша (Стеван Йоветич, 46'), Вукан Савичевич (Driton Camaj, 46'), Александар Шчекич (Стефан Лончар, 53'), Марко Янкович (Viktor Djukanovic, 77'), Владимир Йовович (Uros Djurdjevic, 72'), Ристо Радунович, Жарко Томашевич, Стефан Савич, Адам Марушич, Милан Миятович Предупреждения: Эдвинас Гирдвайнис (29'), Uros Djurdjevic (84')

После этого матча Литва занимает 4-е место в своей группе квалификации Евро-2024 с 2 очками в активе. Черногория — на 3-й позиции (5).