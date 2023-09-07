Гаранин: Вел переговоры с «Динамо», но они выбрали Личку

Бывший тренер «Сочи» и «Енисея»сообщил о том, что мог возглавить московское

Новым главным тренером «Динамо» стал Марцел Личка, ранее работавший в «Оренбурге».

«Практически сразу после ухода из Красноярска появились реальные варианты из ФНЛ. Но я понял, что не готов так быстро браться за работу. Почувствовал это впервые в жизни!

Это не касалось денег или статусности — просто в тот момент мне нужно было время, чтобы выдохнуть, осмотреться и сделать выводы. Не хотел подводить людей, которые меня приглашали.

Что касается предложений из РПЛ, то в июне общался с руководителями "Динамо". Мы обсуждали полноценное сотрудничество, речь шла о долгосрочном контракте. Но клуб выбрал Марцела Личку. Как я уже говорил ранее, хочу, чтобы у него все получилось!», — приводит слова Гаранина «Спорт-Экспресс».

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.