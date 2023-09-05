«Болен, но умирать не собирается». В «Реал Сосьедаде» пошутили по поводу болезни Захаряна

Арсен Захарян Фото: globallookpress.com
Сообщалось, что российский футболист пропустил занятие из-за болезни.
«Арсен действительно болен. У него высокая температура. Но ничего серьезного, он не собирается умирать, ха-ха», — сказал пресс-атташе клуба из Сан-Себастьяна Луис Арконада, слова которого приводит Sport24.
В ближайшем матче «Реал Сосьедада» встретится на выезде с мадридским «Реалом». Игра пройдет 16 сентября, начало — в 17:15 мск.
Напомним, Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо», подписав с испанским клубом шестилетний контракт.