«Бетис» — «Райо Вальекано»: счет матча 1:0, обзор гола

Единственный гол хозяева забили на 53-й минуте встречи. Форвард «Бетиса» Виллиан Жозе красиво исполнил штрафной удар, попав точно в левый угол ворот. Голкипер не смог дотянуться.
Футбол. Испания. Примера
Бетис — Райо Вальекано 1:0
Гол: 1:0 Виллиан Жозе (53') Бетис: Руи Силва, Эктор Бельерин, Херман Песселья, Луис Фелипе, Хуан Миранда (Абнер Винисиус, 46'), Родригес Гидо (Андрес Гуардадо, 46'), Марк Рока, Родриго Эрнандес (Хуан Крус, 76'), Иско (Sergi Altimira, 90'), Айосе Перес, Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 76') Райо Вальекано: Ранди Нтекья (Бебе, 78'), Рауль Де Томас (Серхио Камельо, 59'), Альваро Гарсия, Пате Сисс (Кике Перес, 65'), Оскар Валентин, Иси Паласон (Jorge De Frutos Sebastian, 64'), Альфонсо Эспино (Радамель Фалькао, 78'), Аридане Эрнандес, Флорьян Лежён, Иван Балью, Столе Димитриевски Предупреждения: Хуан Миранда (16'), Родригес Гидо (43'), Альваро Гарсия (45 + 1'), Альфонсо Эспино (55'), Рауль Де Томас (58'), Иси Паласон (58'), Марк Рока (85'), Кике Перес (86')
После этого матча «Бетис» занимает 6-е место в таблице Примеры (7 очков), а «Райо Вальекано» — на 12-й строчке (6).