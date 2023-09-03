«Акрон» — «Черноморец»: счет матча 0:0, обзор

Команды так и не смогли поразить ворота друг друга, расписав «сухую» мировую.
Футбол. Россия. ФНЛ
Акрон — Черноморец 0:0
Акрон: Сергей Волков, Andjelkovic N., Руслан Апеков, Иван Чудин, Danilin K., Егор Данилкин, Давид Хубаев, Вадим Конюхов, Евгений Песегов, Андрес Понсе, Константин Савичев Черноморец: Frolkin D., Budagyan Y., Артём Делькин, Даниил Фомин, Garaev V., Grechkin A., Korobov D., Kumburovic N., Иван Маклаков, Rudenko V., Saaduev S. Предупреждения: (21'), Абу-Саид Эльдарушев (85')
«Акрон» с 14 очками поднялся на третье место в первой лиге. «Черноморец» с 10 баллами занимает 12-е место.