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    «Акрон» не смог одолеть «Черноморец»

    «Акрон» — «Черноморец»: счет матча 0:0, обзор

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    В матче 8-го тура Первой лиги России «Акрон» на своем поле сыграл вничью с «Черноморцем».

    «Акрон»
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    «Акрон»

    Команды так и не смогли поразить ворота друг друга, расписав «сухую» мировую.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Акрон — Черноморец 0:0
    Акрон: Сергей Волков, Andjelkovic N., Руслан Апеков, Иван Чудин, Danilin K., Егор Данилкин, Давид Хубаев, Вадим Конюхов, Евгений Песегов, Андрес Понсе, Константин Савичев Черноморец: Frolkin D., Budagyan Y., Артём Делькин, Даниил Фомин, Garaev V., Grechkin A., Korobov D., Kumburovic N., Иван Маклаков, Rudenko V., Saaduev S. Предупреждения: (21'), Абу-Саид Эльдарушев (85')

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Акрон» с 14 очками поднялся на третье место в первой лиге. «Черноморец» с 10 баллами занимает 12-е место.

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