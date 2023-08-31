Сегодня в 19:00 по московскому времени в Монако состоится жеребьевка группового этапа нового сезона Лиги Чемпионов.

Кто играет

В церемонии жеребьевки примут участие 32 команды. В последний раз Лига Чемпионов пройдет в привычном формате — 8 групп по 4 команды. Клубы из одной страны не могут попасть в один квартет.

Изначально команды поделены на 4 корзины. В первой корзине находятся победители Лиги Чемпионов, Лиги Европы, а также триумфаторы ведущих европейских чемпионатов прошлого сезона. Далее команды распределены в соответствии с клубным рейтингом УЕФА.

Корзины команд для участия в жеребьевке

Корзина 1: «Манчестер Сити» (Англия), «Севилья», «Барселона» (оба — Испания), «Наполи» (Италия), «Бавария» (Германия), ПСЖ (Франция), «Бенфика» (Португалия), «Фейеноорд» (Нидерланды)

Корзина 2: «Реал» (Испания), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Интер» (Италия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Атлетико» (Испания), «Лейпциг» (Германия), «Порту» (Португалия), «Арсенал» (Англия)

Корзина 3: «Шахтер» (Украина), «Зальцбург» (Австрия), «Милан» (Италия), «Брага» (Португалия), ПСВ (Нидерланды), «Лацио» (Италия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Копенгаген» (Дания)

Корзина 4: «Янг Бойз» (Швейцария), «Реал Сосьедад» (Испания), «Галатасарай» (Турция), «Селтик» (Шотландия), «Ньюкасл» (Англия), «Унион» (Германия), «Антверпен» (Бельгия), «Ланс» (Франция).

Когда матчи

Окончательный календарь матчей будет известен после жеребьевки. Предварительно УЕФА огласил даты проведения 6-ти туров группового этапа.

1-й тур: 19-20 сентября

2-й тур: 3-4 октября

3-й тур: 24-25 октября

4-й тур: 7-8 ноября

5-й тур: 28-29 ноября

6-й тур: 12-13 декабря