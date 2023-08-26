Завтра в 16:00 по московскому времени действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» в гостях сыграет против «Шеффилд Юнайтед». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Шеффилд Юнайтед»

Спустя два года «Шеффилд Юнайтед» вернулся в АПЛ. В прошлом сезоне «клинки» заняли второе место в Чемпионшипе и вместе с «Бёрнли» и «Лутоном» получили повышение в классе.

На старте турнира «Шеффилд Юнайтед» принимал «Кристал Пэлас». Новичок чемпионата не смог поразить ворота лондонцев, проиграв со счетом 0:1. Единственный мяч на 50-й минуте забил нападающий «Кристал Пэлас» Эдуар.

Во втором туре подопечные Пола Хекингботтома упустили ничью в выездном матче против «Ноттингем Форест» (1:2). При счете 1:1 «Шеффилд Юнайтед» пропустил второй гол на 89-й минуте встречи. Таким образом, «клинки» после двух туров занимают промежуточное 17-е место в таблице, не набрав очков.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» успешно провел прошлый сезон, став обладателем трех трофеев. «Горожане» в очередной раз стали первыми в АПЛ, а также одержали победы в финалах Кубка Англии и Лиги Чемпионов.

На старте нового сезона подопечные Хосепа Гвардиолы уступили в матче за Суперкубок Англии. Судьба трофея решилась в серии послематчевых пенальти, где «горожане» не реализовали две свои попытки.

Затем «Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с крупной гостевой победой над «Бёрнли» (3:0). Далее «горожане» впервые в истории выиграли Суперкубок УЕФА, одолев в серии пенальти «Севилью», а вернувшись в Англию, с минимальным счетом дома взяли верх над «Ньюкаслом» (1:0) в рамках 2-го тура чемпионата.

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой в апреле этого года. В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил соперника со счетом 3:0.

Всего в 10-ти последних матчах на счету «горожан» 7 побед, «Шеффилд Юнайтед» выиграл одну встречу и еще дважды команды сыграли вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.50.