Ла Лига еще не зарегистрировала трансфер Захаряна

Дебют вингераза «Реал Сосьедад» может отложиться, пишет издание Mundo Deportivo.

Дело в том, что Ла Лига до сих пор не зарегистрировала 20-летнего россиянина в качестве футболиста «Сосьедада». Баски направили необходимые документы еще 21 августа, однако до сих пор не получили никакого ответа.

Из-за того, что Захарян прибыл из страны, не входящей в Евросоюз, объем необходимых документов увеличился в несколько раз.

При этом главный тренер сан-себастьянцев Иманоль Альгуасиль надеется, что сможет включить хавбека в заявку на игру 3-го тура чемпионата Испании. Матч с «Лас-Пальмас» пройдет 25 августа в 20:30 по московскому времени.