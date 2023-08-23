Оздоев не сыграет против «Хартс» из-за проблем с визой

Магомед Оздоев Фото: globallookpress.com
Как утверждает источник, россиянин в настоящее время находится в посольстве Соединенного Королевства в Сербии в связи с тем, что изначально визы направляются в это место, а затем рассылаются в другие государства.
Отмечается, что руководство черно-белых в данный момент проводят переговоры с Министерством иностранных дел Греции по этому делу.
Матч против «Хартс» в финале квалификации Лиги конференций состоится 24 августа в Эдинбурге.
Напомним, что Оздоев перешел в ПАОК этим летом из турецкой команды «Фатих Карагюмрюк».