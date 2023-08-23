«Милан» интересуется нападающим «ПСЖ»

Юго Экитике Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, французский футболист попал в список трансферных целей «Милана».
Источник отмечает, что итальянский клуб рассматривает вариант с арендой игрока «ПСЖ» без права обязательного выкупа.
Ранее сообщалось, что Экитике хотят приобрести несколько клубов английской Премьер-лиги и «Лион».
В прошедшем сезоне Юго провел в чемпионате Франции 25 матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.
Transfermarkt оценивает стоимость Экитике в 20 миллионов евро.
«ПСЖ» купил Экитике у «Реймса» летом 2022 года за 28 миллионов евро.