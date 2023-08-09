Нападающий «ПСЖ» может перейти в «Эвертон»

Юго Экитике Фото: globallookpress.com
По информации известного журналиста Фабрицио Романо, серьезный интерес к 21-летнему французу проявляет «Эвертон».
Отмечается, что игрок, скорее всего, перейдет в английский клуб на правах аренды.
Ранее сообщалось, что Экитике хотят подписать «Вест Хэм» и «Ноттингем Форест».
В прошедшем сезоне Юго провел в чемпионате Франции 25 матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.
Transfermarkt оценивает стоимость Экитике в 20 миллионов евро.
«ПСЖ» купил Экитике у «Рейиса» летом 2022 года за 28 миллионов евро.