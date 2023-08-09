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    Нападающий «ПСЖ» может перейти в «Эвертон»

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Юго Экитике может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Юго Экитике
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    Юго Экитике

    По информации известного журналиста Фабрицио Романо, серьезный интерес к 21-летнему французу проявляет «Эвертон».

    Отмечается, что игрок, скорее всего, перейдет в английский клуб на правах аренды.

    Ранее сообщалось, что Экитике хотят подписать «Вест Хэм» и «Ноттингем Форест».

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    • В прошедшем сезоне Юго провел в чемпионате Франции 25 матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

    Transfermarkt оценивает стоимость Экитике в 20 миллионов евро.

    «ПСЖ» купил Экитике у «Рейиса» летом 2022 года за 28 миллионов евро.

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