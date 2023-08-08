«ПСЖ» не отпустил Верратти в Саудовскую Аравию

не смог договориться со переходе полузащитника

По информации Фабрицио Романо, парижский клуб отклонил уже два предложения по итальянцу.

Сначала клуб из Саудовской Аравии готов был заплатить 30 миллионов евро, а через некоторое время — уже 45 миллионов.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи считает, что 30-летний футболист стоит гораздо больше.

Transfermarkt оценивает стоимость Верратти в 40 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Неймар согласен на понижение зарплаты ради возвращения в «Барселону».