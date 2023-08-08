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    Мохамед СалахТрансферный дайджест. 1 — 7 августа
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    «ПСЖ» не отпустил Верратти в Саудовскую Аравию

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    «Аль-Хиляль» не смог договориться с «Пари Сен-Жермен» о переходе полузащитника Марко Верратти.

    Марко Верратти
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    Марко Верратти

    По информации Фабрицио Романо, парижский клуб отклонил уже два предложения по итальянцу.

    Сначала клуб из Саудовской Аравии готов был заплатить 30 миллионов евро, а через некоторое время — уже 45 миллионов.

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи считает, что 30-летний футболист стоит гораздо больше.

    Transfermarkt оценивает стоимость Верратти в 40 миллионов евро.

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